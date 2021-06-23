Ловчев заявил, что игрока уровня Аршавина в нынешней сборной и близко нет

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о том, почему национальная команда вылетела после группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Я говорил, что это будет последняя игра для нашей сборной на турнире. Сейчас такое впечатление, что мы все отмучались. У футболистов нет нужного уровня мастерства. Нам в группе попались хорошие, крепкие команды. Вот Финляндия чуть слабее и мы ее обыграли, а бельгийцы и датчане — очень хорошие команды. Они играют в этот пресловутый европейский футбол, который в два раза быстрее нашего.

Мяч всегда надо отдавать не к своим воротам, а к чужим. Да, россияне провела лучший матч на Евро, но получили 1:4, потому что сборная Дании играет на других скоростях.

Команда плохо подготовлена, у нас мало хороших игроков. Аршавина в этой команде и близко нет. Джикия, Зобнин прибавили за последние два года? Нет. Тоже самое касается и остальных», — цитирует Ловчева «Российская газета».

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее экс-главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что российский хоккей может пойти по пути футбола.