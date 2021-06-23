Экс-тренер сборной России: российский хоккей может пойти по пути футбола

Экс-главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате Европы по футболу.

«Очередной провал сборной — закономерный, с двумя с половиной мастерами — Головиным, Миранчуком и Дзюбой — у нас нет шансов что-то выиграть. Но давайте скажем честно: российский хоккей может пойти по пути футбола.

В футболе все ограничится косметическим ремонтом. «Казнят» Черчесова, назначат тренера-иностранца, им и прикроются. Главное, чтобы «косметики» не было в хоккее. КХЛ и ФХР должны работать в тесном контакте, понимая, что сборная России — витрина нашего вида спорта.

Срочно требуется реформа МХЛ! Также нужна четкая политика КХЛ по привлечению молодежи, по легионерам, по тренерам и в частности по возрождению Высшей школы тренеров. Если все это получится, то футбольного падения избежим», — приводит слова специалиста Russia-Hockey.ru.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее Евгений Плющенко заявил, что сборная России вылетела с Евро не из-за Станислава Черчесова.