Плющенко заявил, что сборная России вылетела с Евро не из-за Черчесова

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил работу главного тренера сборной России после вылета с чемпионата Европы — 2020.

«У меня нет к нему вопросов. Он молодец. Заряжал команду эмоциями, подбадривал. С Данией был шанс сыграть вничью, но на ровном месте привезли себе второй гол.

У нас как принято? Раз команда проиграла — всегда виноват тренер. Но Черчесов отличный тренер, на чемпионате мира в 2018-м показал прекрасный результат. Так что дело не в нем. А в том, что в российском футболе, в том числе детском, творится много неприятных вещей. Нужно заниматься этими проблемами», — цитирует фигуриста «СЭ».

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее Александр Мостовой высказался о причине нежелания Станислава Черчесова уйти в отставку.