Украинский защитник Ордец: Ракицкий поздравил меня с переходом в московское «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Иван Ордец в интервью «Газете.Ru» рассказал, что последовал совету своего соотечественника Ярослава Ракицкого перейти в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Ни разу не возникало никакого сомнения в том, что я правильно прислушался к его совету. Когда я перешел в «Динамо», Ракицкий меня поздравил.

Но не могу сказать, что мы часто общаемся. Бывает, поздравляем друг друга с праздниками — с днями рождения детей или с победами. Это нормальные отношения. Я хорошо знаю Ярика — мы играли вместе и были в интернате.

Также я знаком с Артемом Полярусом (полузащитником «Ахмата». — «Газета.Ru»), мы вместе играли в Украине и пересекались. Когда видимся, общаемся.

С Денисом Кулаковым (защитником «Урала». — «Газета.Ru») тоже знаком — мы в Киеве в одном дворе живем. Он тоже воспитанник «Шахтера», — рассказал Ордец.

Ранее защитник «Динамо» высказался по поводу того, что его не вызывают в сборную Украины.