Бышовец раскритиковал Черчесова и Дзюбу после вылета сборной России с Евро

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о выступлении национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«Приятного, конечно, мало. Рад за датчан. После всего случившегося с Эриксеном им удалось выйти из группы, сплотить вокруг себя народ. А у нас тренер доволен, как команда играла. Какой же нужен тогда результат, чтобы быть командой недовольным? Непонятно», — приводит слова наставника Metaratings.ru.

Также специалист прокомментировал высказывания Артема Дзюбы после игры с датской сборной.

«А капитан? Как можно говорить о жопе? Это трагедия. Мне однажды сказали: «Но Дзюба же наш Лукаку». На что я ответил: «Наверное, да, только без первых двух букв». Обидно, что у нас были возможности подготовиться к турниру, мы имели хороший карт-бланш. Чемпионат у нас по напряженности не сравнимый с европейскими, а мы не подготовились», — сказал Бышовец.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили обвинил тренерский штаб Станислава Черчесова в трусости.