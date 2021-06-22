Наставник сборной Дании зарабатывает в десять раз меньше Черчесова

Наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов зарабатывает €2,5 млн в год.

«Чемпионат.com» сообщает, что Черчесов входит в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2020.

По этому показателю российского специалиста опережают только Гарет Саутгейт (€3 млн), Франк де Бур (€3 млн), Дидье Дешам (€4,39 млн) и Йоахим Лев (€4,75 млн).

Интересно, что наставник датской команды Каспер Юльманн зарабатывает €0,27 млн.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее сообщалось о том, что РФС может уволить Черчесова с поста тренера сборной России.