Черчесов поговорил с игроками сборной России после вылета с Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов провел встречу с игроками национальной команды после вылета с Евро-2020, передает «Чемпионат.com» со ссылку на пресс-службу сборной.

«Примерно в 6.45 тренерский штаб провел итоговое собрание, на котором присутствовали игроки и персонал сборной. Черчесов поблагодарил всех за работу на сборе и турнире. Разговор получился профессиональным, но достаточно спокойным и деловым. Никаких претензий после турнира игрокам уже не предъявлялось», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что Черчесов говорил о командных недостатках, ментальной составляющей, умении терпеть в сложные моменты и о многих других компонентах.

На Евро-2020 сборная России выиграла всего один матч (у финнов с минимальным счетом) и потерпела два разгромных поражения — от датчан (1:4) и бельгийцев (0:3), заняв четвертое место в группе. В последний раз отечественная команда выходила в плей-офф чемпионатов Европы в 2008 году.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном увольнении Станислава Черчесова с поста тренера сборной России.