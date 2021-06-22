Определились две пары 1/8 финала Евро-2020

Стали известны две пары 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.

Сборная Уэльса сразится с Данией. Матч состоится в Амстердаме 26 июня в 19.00 мск.

Во второй паре итальянцы померятся силами с Австрией в Лондоне. Встреча также состоится 26 июня в 22.00 мск.

Напомним, датская сборная сумела выйти в плей-офф благодаря победе над Россией 4:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Миккель Дамсгард, Юссуф Поульсен, Андерс Кристенсен и Йоахим Мехле. У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Дзюба, реализовавший пенальти на 70-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой неудачи подопечные Станислава Черчесова остались с тремя баллами в турнирной таблице группы В, но за счет худшей разницы мячей опустились на четвертую строчку и вылетели из турнира.

Чемпионат Европы — 2020. Группа В.

Россия — Дания — 1:4.

Голы: 0:1 — Дамсгард, 24; 0:2 — Поульсен, 51; 1:2 — Дзюба, 70(пен); 1:3 — Кристенсен, 80; 1:4 — Мехле, 82.

Ранее сообщалось, что Швейцария вышла в плей-офф Евро с третьего места.