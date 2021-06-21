Датский хавбек «Рубина» упрекнул россиян в незнании географии

Полузащитник казанского «Рубина» Оливер Абильгор высказался о матче сборной Дании против сборной России на чемпионате Европы 2020 года.

По его словам, многие в России не знают о том, где территориально находится его страна.

«Не каждый, кого я встречаю на российских улицах, вообще знает, что такое Дания. Уже по этой причине они, вероятно, считают себя лучше нас.

Дошло до того, что я при встрече просто говорил им, что я из Скандинавии, потому что в России все знают в основном о Швеции. Но, надеюсь, в ближайшее время они узнают о Дании побольше.

Россия — очень гордая футбольная нация, которая себя считает немного лучше, чем она есть на самом деле», — сказал Абильгор в интервью TV2.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Ростова»Сергей Балахнин поделился ожиданиями от игры сборной России в третьем туре группового этапа чемпионата Европы 2020 года против Дании.