Актер Белоголовцев считает, что Россия не обыграет Данию на Евро-2020

Российский теле- и радиоведущий, актер Сергей Белоголовцев поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Дании.

«Скорее всего, выиграть сборной России не удастся. Есть опасение, что мы будем играть невероятно оборонительным составом в пять защитников. В таком случае, нам не видать положительного результата. Шансов чрезвычайно немного. Но будем болеть за наших и мечтать о вожделенной ничьей», — передает слова актера Sport24.

Также Сергей считает, что болельщики во всем мире всегда ждут чего-то невероятного и сногсшибательного от своих сборных.

«Сборной Турции я вообще не завидую. Их на родине ждут янычарские пытки. Это нормально, когда люди, которые не смотрели футбол, поворачивают голову в сторону этой игры во время таких крупных турниров. Но бывают и совсем дилетантские высказывания. Помню, после Евро 2016 года были призывы распустить сборную и начать собирать ребят по дворам. Это, конечно, чрезвычайная глупость и невежество. Но хейт и неверие всегда есть, особенно когда сборная не очень впечатляет результатами и игрой», — сказал Белоголовцев.

Ранее Дасаев заявил, что у России не будет много моментов в матче с датчанами на Евро-2020.