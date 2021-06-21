Актер попросил российских футболистов выиграть и заткнуть всем рты

Один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит рассказал о своих переживаниях перед матчем чемпионата Европы — 2020 между Россией и Данией.

«Я критикую игру сборной России, я не в восторге от главного тренера, но... Независимо от того, как играет сборная, независимо от того, кто ей руководит — я всегда ужасно переживаю за нее. И сейчас желаю команде даже не ничьей, а победы и выхода в плей-офф! И заткните рот всем критикам и дилетантам вроде меня. Выиграйте, пожалуйста! Это самое главное. Все остальное не имеет никакого значения», — передает слова актера »Спорт-Экспресс».

Встреча между сборными России и Дании пройдет 21 июня в Копенгагене на «Паркен Стэдиум». Начало матча в 22.00 по московскому времени.

После поражения от бельгийских футболистов и победы над командой Финляндии сборная России занимает вторую строчку в группе B, имея в своем активе три очка. Сборная Дании также провела две игры и занимает четвертое место, не набрав ни одного очка.

Ранее экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин назвал команды, которые ему больше всего понравились в первых турах Евро-2020.