Италия повторила собственный рекорд – 30 игр без поражений

Сборная Италии под руководством своего главного тренера Роберто Манчини повторила свой лучший результат с 1939 года.

Итальянцы провели 30 матчей без поражений. В последний раз команда проигрывала сборной Португалии в Лиге наций 10 сентября 2018 года (0:1). Рекорд из 30 матчей без поражений был установлен командой в 1935–1939 годах под руководством Витторио Поццо в 1935–1939 годах.

Сборная Италии заняла первое место в группе А, одержав победу над Уэльсом (1:0) в матче третьего тура чемпионата Европы по футболу — 2020. Единственный мяч был забит итальянским полузащитником Пессиной на 39-й минуте.

Напомним, что итальянцы набрали максимальное количество очков в своей группе — 9. На групповом этапе они забили семь голов и ни разу не пропустили. Были повержены турки (3:0), швейцарцы (3:0) и Уэльс (1:0).

Чемпионат Европы по футболу — 2020 стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. Матчи проходят в 11 городах континента.

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