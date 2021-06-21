Восьмикратный олимпийский чемпион Болт стал отцом близнецов

Восьмикратный олимпийский чемпион, ямайский бегун Усейн Болт стал отцом близнецов. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Болт опубликовал совместное фото со своей подругой Каси Беннетт, годовалой дочерью Олимпией и новорожденными сыновьями, которые получили имена Тандер и Сент-Лео. При этом спортсмен не назвал точную дату рождения близнецов.

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира (рекорд в истории этих соревнований среди мужчин). За время выступлений установил восемь мировых рекордов. На текущий момент — обладатель мировых рекордов в беге на 100 — 9,58 с; и 200 метров — 19,19 с, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки — 36,84 с.

Является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (Пекин 2008, Лондон 2012 и Рио-де-Жанейро 2016).

Ранее сообщалось, что Усэйн Болт занял второе место в списке величайших спортсменов в истории.