Губерниев пообещал подарить Уткину палки для скандинавской ходьбы

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на выпад журналиста Василия Уткина, который назвал его фриком после скандального эфира с певицей Ольгой Бузовой. Тогда Уткин написал, что он не понял, как «срач двух фриков связан с чемпионатом Европы».

«Надеюсь, что Уткин сказал эти слова не перед зеркалом, а смотря репортаж с чемпионата Европы, где ребята в очередной раз без Васи комментируют главный футбольный турнир. Остается надеяться, что такой талантливый человек вернется на большое телевидение. Как человек, ведущий здоровый образ жизни, подарю ему палки для скандинавской ходьбы. Надеюсь, что он будет счастлив, как счастлив я», — приводит слова Губерниева журналист «Матч ТВ» Денис Левко в своем Telegram-канале.

14 июня Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино. Комментатор Дмитрий Губерниев, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее сообщалось, что Широков раскритиковал Губерниева за скандальный эфир с Бузовой.