Игроков сборной Чили накажут за посещение парикмахера

Чилийская федерация футбола сообщила о том, что накажет футболистов за нарушение антиковидных правил Кубка Америки.

«Федерация футбола Чили и тренерский штаб национальной сборной Чили признают нарушение «пузыря» делегации, участвующей в Кубке Америки, несанкционированным входом в гостиницу парикмахера, который не должен был контактировать с игроками, несмотря на отрицательный результат ПЦР-теста. К участникам будут применены финансовые санкции. Сожалеем о ситуации, и сообщаем, что все члены делегации сдали отрицательный тест на коронавирус в субботу, 19 июня», — говорится в заявлении на сайте федерации футбола.

Расследование по другому инциденту продолжается. СМИ утверждают, что игроки сборной Чили Жеан Менесес, Артуро Видаль, Гари Медель, Пабло Галдамес, Пабло Арангуис и Эдуардо Варгас позвали секс-работрниц в гостиницу Gran Hotel Odara, где остановилась вся чилийская делегация и устроили «тайную» вечеринку.

Из-за инцидента отменена пресс-конференция сборной Чили накануне матча с Уругваем, который состоится 22 июня в 00:00 мск.

В первых двух матчах турнира команда Чили набрала четыре очка. Сначала команда сыграла 1:1 с Аргентиной, гол на счету Варгаса. Затем чилийцы одолели с минимальным счетом команду Боливии, мяч забил Бен Бреретон с подачи все того же Варгаса.

Ранее сообщалось, что Игроки сборной Чили во время Кубка Америки устроили вечеринку с проститутками.