Мостовой заявил, что тренеры сборной России должны придумать противодействие датчанам на Евро-2020

Экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями о предстоящем матче сборных России и Дании на Евро-2020.

«Для того, чтобы придумать противодействие сборной Дании, у нас есть главный тренер и тренерский штаб. Но что бы наставник не говорил, что бы не тренировал, когда ты выходишь на поле, все может поменяться мгновенно. Тут побежал, тут не добежал, тут упал, бам, гол. И все, все планы рухнули. В раздевалке может быть все расписано: кто куда бежит, кто открывается, кто подает, кто держит зоны, а как начал играть — три касания сделали, отдали передачу, и человек пробил в «девятку». И все. Если датчане побегут, то что остается делать нашим? Отвечать, только и всего. Толкаться, бороться, биться, поэтому никто не знает, чем дело кончится. Но не забывайте, что нас завтра устроит и ничья.

Никто не ожидал, что с Эриксеном случится такая беда. А ведь если бы не она, то у датчан было бы сейчас три очка, так как они бы точно обыграли финнов. А по идее у них должно быть четыре — с Бельгией-то они играли здорово, просто во втором тайме вышел гениальный Де Брейне и решил все. И мы бы не обсуждали вопрос о том, насколько далеко мы можем пройти в плей-офф, а просто рассуждали бы о выходе из группы. За три дня все перевернулось, поэтому что будет дальше — неясно», — сказал Мостовой «Газете.Ru».

Ранее Мостовой назвал высказывание Поульсена запугиванием российских футболистов.