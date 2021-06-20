Мостовой назвал высказывание Поульсена запугиванием российских футболистов

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением по поводу высказывании датчанина Поульсена о предстоящем матче против сборной России на чемпионате Европы — 2020. Датский игрок в одном из интервью заявил, что его сборная не заслужит прохода в 1/8 финала Евро, если не обыграет команду такого уровня, как Россия.

«Да, я слышал это высказывание, там не один Поульсен в таком духе выражался. Это такой своеобразный вариант запугивания. Датчане имеют полное право на это, поскольку они играют действительно неплохо и не заслуживают двух поражений на старте Евро-2020. Если бы не ситуация с Эриксоном в матче со сборной Финляндии и поспешное возобновление той игры, то Дания бы спокойно довела дело до победы. Просто в данный момент ситуация совсем иная в группе, они и с бельгийцами играли вообще здорово, а у нас наоборот, поэтому они может быть так и размышляют. Они и ошибиться могут, потому что игра на игру не приходится. Мы в этом убедились, когда Испания вчера атаковала всю игру, а победить не смогла. Или Португалия, которая 3:0 выиграла первую игру, а вчера четыре гола получила. Поэтому на такие слова не стоит обращать серьезного внимания.

Несомненно, Дания — фаворит завтрашнего матча. У них остался последний шанс, чтобы хоть как-то зацепиться за выход в 1/8 финала. Команда у Каспера Хьюлманда хорошая: из 24 сборных, представленных на Евро-2020, в десятку сильнейших она входит точно. По составу, по игрокам и по игре. Это несчастье, случившееся с Эриксенем, их сильно подкосило. Говорят, что он придет на стадион поддержать свою команду, для футболистов это будет сверхмотивацией», — сказал Мостовой «Газете.Ru»

Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Радченко заявил, что у датских футболистов будет сумасшедший настрой перед игрой с Россией.