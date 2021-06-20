Булыкин не исключает, что слова Поульсена могут завести футболистов России

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу заявления футболиста сборной Дании Поульсена о предстоящем матче против сборной России на чемпионате Европы — 2020. Датчанин в одном из интервью сказал, что сборная Дании не заслужит прохода в плей-офф, если не обыграет команду такого уровня, как Россия.

«Конечно, я не согласен с высказыванием Поульсена. Его слова должны подстегнуть наших футболистов для того, чтобы хорошо сыграть в предстоящем поединке и дать ему ответ на футбольном поле. Другое дело, что перед игрой идет нагнетание обстановки. Кто-то уважительно относится к сопернику, кто-то не очень, но это может сыграть злую шутку. Я думаю, что подобные слова являются не совсем корректными. Не исключаю вариант, что Черчесов на предматчевой установке в раздевалке или на теоретическом занятии повторит слова Поульсена, чтобы завести команду.

Я жду хорошей игры от наших ребят, хотя нас устроит просто победа, даже без хорошей игры. В сложившейся ситуации результат важнее, чем красота футбола. Хотелось бы также увидеть высокую реализацию моментов у чужих ворот. О глобальных перспективах сборной России говорить трудно, никто вам не скажет, что произойдет. Это футбол, это непредсказуемая игра. Даже можно играть против безусловного фаворита и выиграть у него. Здесь самое главное — победа, движение вперед и достижение собственных целей», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Ранее Булыкин назвал неуважением решение не пустить российских болельщиков на матч в Данию.