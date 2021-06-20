Старейший гроссмейстер мира Авербах госпитализирован в Москве с коронавирусом

Российский шахматист Юрий Авербах заразился коронавирусом и был госпитализирован в московскую больницу.

«Старейший гроссмейстер мира 99-летний Юрий Авербах госпитализирован в московскую больницу. Наши мысли с ним, и мы надеемся, что его сила и сила воли помогут ему преодолеть эту болезнь», — говорится в официальном твиттере Международной шахматной федерации (FIDE).

По информации российской шахматистки Марины Макарычевой, гроссмейстер лежит в реанимации коронавирусного отделения 67-й больницы в тяжелом состоянии.

Юрий Авербах получил звание гроссмейстера в 1952 году, на данный момент рейтинг шахматиста составляет 2 445 баллов, он занимает 1 799-е место в мировом рейтинге и 296-е среди россиян. В 1965 году он стал Заслуженным мастером спорта СССР. Награжден Орденом Дружбы народов, медалями «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина».

После завершения карьеры Авербах работал международным арбитром. Также он является шахматным историком и автором множества книг («В поисках истины», «Шахматная азбука», «Путешествие в шахматное королевство», «Шахматный самоучитель», «Шахматные Олимпиады» и т.д.).

Ранее директор Максим рассказал о состоянии госпитализированной с ковидом певицы.