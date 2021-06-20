Экс-игрок «Зенита» назвал игру сборной России на Евро-2020 ерундой

Мастер спорта СССР и бывший игрок питерского «Зенита» Юрий Желудков поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Дании на чемпионате Европы — 2020.

«Очень тяжелая игра нас ждет. Два матча какую-то фигню отвозили, что это, игра вообще что ли была? Ерунда какая-то, а не футбол. Поэтому трудно сказать, что будет с Данией. Если вничью сыграем, то выйдем в плей-офф. Четырех очков нам хватит для этого. Но, опять же, добиться этого результата будет крайне тяжело. Потому что датчанам деваться некуда, у них последняя игра, при поддержке своих болельщиков. Они захотят побороться за три очка и возможность зацепиться за выход в 1/8 финала.

Что нужно сделать, чтобы это изменить? Черчесова нужно принять в сборную Бельгии, вот и все. По зарплате она как раз ему подходит. Он зарабатывает в два раза больше, чем Роберто Мартинес.

На большее с текущим подбором игроков рассчитывать нам не приходится. Понабирали… Нет у меня слов по этому поводу. Дзюба — что он сделал за эти два матча? Один раз пробил в штангу? Стыдно за державу», — сказал Желудков «Газете.Ru».

Напомним, что встреча пройдет 21 июня в Копенгагене на «Паркен Стэдиум». Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что не считает проблемой отсутствие российских болельщиков на матче Евро-2020.