Кафельников не верит, что Россия сможет обыграть Данию на Евро-2020

Российский теннисист Евгений Кафельников отреагировал на слова игрока сборной Дании Янника Вестергора о том, что его команда обыграет Россию в матче Евро-2020, передает «Спорт-Экспресс».

«Это не шапкозакидательские настроения. Это абсолютно нормальная уверенная позиция. В этих комментариях нет ничего такого криминального. Я не верю, что мы можем обыграть Данию. Скорее всего, они нас победят. На 90 процентов уверен, что мы не выйдем из группы», — сказал Кафельников.

Сборная России продолжает готовиться к матчу 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Данией. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене. Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Во 2-м туре россияне одолели команду Финляндии со счетом 1:0 и поднялись на второе место в группе B. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

Стартовали подопечные Станислава Черчесова с разгромного поражения от Бельгии со счетом 0:3.

Датчане в первом туре проиграли Финляндии (0:1), а затем уступили Бельгии (1:2).

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча Евро-2020 между сборными России и Дании.