В Дании считают форму сборной России самой красивой на Евро-2020

Барбара Гуллштейн, редактор отдела моды датского журнала Eurowoman, оценила форму сборной России по футболу на Евро-2020.

«Выездная форма сборной России похожа на то, что мог бы придумать дизайнер Демна Гвасалия. Она невероятно красивая. И цвета, и широкие полосы, напоминающие мир поло. Красный, белый и синий цвета просто отлично работают в этом дизайне», — передает слова Гуллштейн TV2.

Сборная России продолжает готовиться к матчу 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Данией. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене. Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Во 2-м туре россияне одолели команду Финляндии со счетом 1:0 и поднялись на второе место в группе B. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

Стартовали подопечные Станислава Черчесова с разгромного поражения от Бельгии со счетом 0:3.

Датчане в первом туре проиграли Финляндии (0:1), а затем уступили Бельгии (1:2).

Ранее защитник сборной Дании Янник Вестергор поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против России.