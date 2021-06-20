Защитник сборной Дании уверен в победе над Россией в матче Евро-2020

Защитник сборной Дании Янник Вестергор поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против России, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы выйдем и обыграем Россию. Наше выступление против Бельгии подтверждает, что мы играем на очень высоком уровне и можем соревноваться с лучшими. Мы выйдем, выступим на том же уровне, победим Россию, а потом посмотрим», — сказал Вестергор.

Сборная России продолжает готовиться к матчу 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Данией. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене. Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Во 2-м туре россияне одолели команду Финляндии со счетом 1:0 и поднялись на второе место в группе B. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

Стартовали подопечные Станислава Черчесова с разгромного поражения от Бельгии со счетом 0:3.

Датчане в первом туре проиграли Финляндии (0:1), а затем уступили Бельгии (1:2).

Ранее Марио Фернандес вернулся в общую группу перед игрой со сборной Дании.