Экс-игрок ЦСКА Ярошик заявил, что футболист «Спартака» Крал готов к трансферу в Англию

Экс-игрок московского ЦСКА Иржи Ярошик оценил перспективы футболиста столичного «Спартака» Алекса Крала в Английской премьер-лиге (АПЛ), передает «РБ Спорт».

«Я рад, что такой футболист появился в России. Он показал, что в Чехии есть хорошие игроки. Он сделал очень большой шаг вперед за последние два-три года. Трансфер в Англию? Думаю, что он готов», — сказал Ярошик.

Крал выступает за «Спартак» с 2019 года, перейдя из пражской «Славии». За красно-белых он провел 53 игры, но не отметился результативными ударами.

Напомним, чемпионом России сезона-2020/21 в третий раз подряд стал петербургский «Зенит», обыграв в матче 28-го тура столичный «Локомотив» со счетом 6:1.

Красно-белые заняли второе место в турнирной таблице, набрав 57 очков. В следующем сезоне москвичи сыграют в Лиге чемпионов.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что «Вест Хэм» никогда не отдаст €23 млн за Крала.