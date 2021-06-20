Варламов стал четвертым российским вратарем, одержавшим 30 побед в матчах Кубка Стэнли

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский вратарь «островитян» Семен Варламов одержал 30-ю победу в 57 матчах за карьеру в плей-офф НХЛ. Варламов — четвертый российский вратарь в истории НХЛ, достигший такой отметки.

Лидирует по этому показателю среди россиян голкипер «Тампы» Андрей Василевский с 43 победами. Второе место занимает Евгений Набоков (42). Замыкает тройку Николай Хабибулин (39).

НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала. 4-й матч

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк, США) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, США) — 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

1:0 — Бейли (Нельсон, Бовиллье) — 25:30

2:0 — Барзал (Клаттербак, Пелеч) — 33:46

3:0 — Мартин (Клаттербак, Пелеч) — 37:57

3:1 — Пойнт (Палат, Чернак) — 43:45

3:2 — Джонсон (Кучеров, Макдона) — 46:43.

Ранее сообщалось о том, что передача Никиты Кучерова не спасла «Тампу» от второго поражения в серии с «Айлендерс».