Передача Кучерова не спасла «Тампу» от второго поражения в серии с «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на арене «Нассау Колизеум», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Джош Бейли, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин. У гостей шайбы забросили Брейден Пойнт и Тайлер Джонсон.

Форвард «молний» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Его одноклубник Андрей Василевский отразил 27 из 30 бросков. Голкипер «Нью-Йорка» Семен Варламов совершил 28 сейвов.

«Айлендерс» сравняли счет в серии до четырех побед — 2-2. Пятый матч пройдет в Тампе на «Амали-Арене» 22 июня. Начало — 03.00 мск.

Ранее сообщалось, что Василевский установил рекорд по победам российских вратарей в Кубке Стэнли.

НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала. 4-й матч

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк, США) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, США) — 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

1:0 — Бейли (Нельсон, Бовиллье) — 25:30

2:0 — Барзал (Клаттербак, Пелеч) — 33:46

3:0 — Мартин (Клаттербак, Пелеч) — 37:57

3:1 — Пойнт (Палат, Чернак) — 43:45

3:2 — Джонсон (Кучеров, Макдона) — 46:43