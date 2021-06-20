Евро-2020 стал рекордным по количеству автоголов

На чемпионате в Европы — 2020 установлен рекорд по количеству автоголов.

После двух туров группового этапа соревнования пятеро футболистов забили мячи в свои ворота. Первым стал защитник сборной Турции Мерих Демирал, который отличился в матче открытия турнира против Италии (0:3). Затем вратарь сборной Польши Войцех Щенсны после рикошета от штанги забил в свои ворота в игре со Словакией. Третьим стал защитник команды Германии Матс Хуммельс, который стал автором единственного гола во встрече с Францией.

19 июня по одному мячу в свои ворота забили португальцы Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру в матче со сборной Германии.

Чемпионат Европы — 2020 проходит с 11 июня в 11 городах континента. Финальная встреча запланирована на 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов Европы. Капитан национальной команды стал первым футболистом в истории Евро, забившим по три мяча на трех разных первенствах континента. Нападающий забивал на чемпионатах Европы в 2012, 2016 и 2021 годах.