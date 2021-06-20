Пас пяткой в исполнении Роналду признан моментом дня Евро-2020

Передача нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду стала лучшим эпизодом дня на чемпионате Европы — 2020, сообщается на странице Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter.

В матче второго тура группового этапа Евро-2020 против команды Германии капитан португальской сборной в борьбе за мяч с защитником Антонио Рюдигером отдал передачу пяткой на Бруну Фернандеша.

Встреча, прошедшая в Мюнхене на «Альянц Арене», завершилась победой немецкой команды со счетом 4:2. В составе победителей отличились Кай Хаверц и Робин Госенс, также мячи в свои ворота забили футболисты португальской сборной Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру. У проигравшей команды голами отметились Роналду и Диогу Жота.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Роналду установил рекорд чемпионатов Европы. Капитан национальной команды стал первым футболистом в истории Евро, забившим по три мяча на трех разных первенствах континента. Нападающий забивал на чемпионатах Европы в 2012, 2016 и 2021 годах.