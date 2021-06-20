Обладатель Кубка Стэнли не исключил возвращение Капризова в КХЛ

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский не исключает, что форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов может вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

19 июня журналист Кевин Уикз написал в Twitter, что московский ЦСКА заинтересован в переходе игрока.

«Может ли он вернуться в Россию? А почему нет? Таких случаев было очень много. Вспомните, как возвращались Ковальчук, Радулов. Многие ребята возвращаются из-за океана, для КХЛ, для сборной России это большой плюс. Иметь такого хоккеиста в российской лиге всегда здорово. Думаю, болельщикам будет очень приятно увидеть Капризова вновь. В жизни все бывает — это спорт, это хоккей. У него надо спрашивать о том, хочет ли он обратно или нет. В любом случае, мы всегда будем рады видеть его в нашем чемпионате.

Капризов способен серьезно усилить состав национальной сборной России. Он хороший игрок, обладающий незаурядным талантом и способностями. Такие хоккеисты ценятся в любой команде, в любой сборной, не только в нашей», — сказал Каменский «Газете.Ru».

Капризов был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее двукратный обладатель Кубка Гагарина, телевизионный эксперт Алексей Бадюков назвал глупостью слухи о возвращении Капризова в КХЛ.