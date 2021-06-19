Польша вырвала ничью у испанцев на Евро-2020 благодаря голу Левандовски

Сборные Польши и Испании не выявили победителя в матче второго тура чемпионата Европы — 2020. На 25-й минуте Альваро Мората открыл счет с передачи Морено, однако в начале второго тайма Роберт Левандовски с подачи Камиля Юзвяка восстановил равновесие.

На 57-й минуте у испанцев появился шанс вновь выйти вперед: полузащитник сборной Польши Модер нарушил правила в собственной штрафной. Однако испанский форвард Жерар Морено не смог реализовать пенальти, пробив в штангу. Больше до конца игры обе команды так и не сумели отличиться.

Сборная Испании 23 июня сыграет со словаками в Севилье, а команда Польши в этот же день встретится со шведами в Санкт-Петербурге.

Таким образом, сборная Испании после двух туров занимает третью строчку в группе, набрав лишь два очка, а Польша расположилась на четвертом месте, имея в своем активе один балл.

Чемпионат Европы — 2020. Группа E

Испания — Польша — 1:1

Голы: 1:0 — Мората, 25; 1:1 — Левандовски, 54.

Ранее Германия обыграла Португалию в самом результативном матче Евро-2020.