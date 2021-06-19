Футболист ЦСКА назвал главного фаворита Евро-2020

Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен ответил, какую сборную он считает лучшей на чемпионате Европы — 2020.

22-летний норвежец заявил, что больше всего болеет за шведов, так как они являются географическими соседями его родной страны. Футболист также выразил надежду, что сборная России сыграет как можно лучше.

В качестве главного претендента на трофей норвежец назвал сборную Италии. Также футболист выделил бельгийскую команду.

Напомним, что сборная Норвегии не смогла отобраться в финальную стадию чемпионата Европы — 2020.

Европейское первенство стартовало 11 июня, а финальный матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 11 июля.

Сборная России продолжает готовиться к матчу 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Данией. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене. Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Во 2-м туре россияне одолели команду Финляндии со счетом 1:0 и поднялись на второе место в группе B. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

Стартовали подопечные Станислава Черчесова с разгромного поражения от Бельгии со счетом 0:3.

Ранее сборная России поддержала певицу МакSим, которую ввели в кому.