Сборная России поддержала певицу МакSим, которую ввели в кому

Пресс-служба сборной России выразила слова поддержки Марине Максимовой, которая выступает под псевдонимом МакSим.

В субботу стало известно, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы.

«Время, когда не существовало слова «ограничения», и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов. МакSим, выздоравливай! Еще споем вместе», — написано в Twitter сборной России.

Напомним, что российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Ранее 38-летняя певица сообщила, что выступала на концерте в Казани 12 июня с температурой 39, но подтвержденного коронавируса у нее нет. Она почувствовала симптомы простуды накануне, но решила не отменять выступление. 13 июня МакSим снова сдала тест на COVID-19, и результат был отрицательным. Ее ввели в медикаментозный сон. Врачи диагностировали пневмонию.

Ранее директор МакSим рассказал о состоянии госпитализированной певицы.