Шотландские болельщики оставили горы мусора на улицах Лондона после матча с Англией

Болельщики сборной Шотландии устроили погром на улицах Лондона во время матча с англичанами в рамках чемпионата Европы — 2020, оставив после себя горы мусора.

Напомним, что сборные Англии и Шотландии не смогли выявить победителя, сыграв в нулевую ничью на лондонском стадионе «Уэмбли». Эта игра стала сотой между соперниками в официальных турнирах.

22 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне англичане сыграют со сборной Чехии, а шотландская команда в этот же день проведет встречу со сборной Хорватии на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

Чемпионат Европы по футболу стартовал 11 июня. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли». Турнир проходит в европейских 11 городах.

Таким образом, англичане набрали четыре очка и занимают вторую строчку в турнирной таблице группы D, а шотландцы идут на последнем месте, имея в активе один только балл.

Ранее стало известно, что болельщики сборных Англии и Шотландии устроили потасовки на улицах Лондона после матча группового этапа чемпионата Европы по футболу.