Роналду осталось забить два гола для повторения мирового рекорда

Сборная Германии в результативном матче одержала победу над Португалией (2:4) в матче чемпионата Европы — 2020, который проходил на «Альянц-Арене» в Мюнхене.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился очередным забитым мячом.

Форвард забил уже 107 голов за сборную. Больше только у бывшего игрока сборной Ирана Али Даеи (109).

Таким образом, Криштиану осталось отличиться два раза за сборную Португалии, чтобы повторить мировой рекорд.

Также Роналду догнал чешского форварда Патрика Шика в списке лучших бомбардиров Евро-2020. У обоих футболистов по забитых 3 мяча в двух встречах турнира.

Сборная Германии занимает вторую строчку в турнирной таблице группы F, имея в своем активе три очка.

Португальцы после проигранного матча располагаются на третьем месте с тремя баллами.

Футболисты португальской команды встретятся с Французами в Будапеште 23 июня, а сборная Германии сыграет с Венгрией в Мюнхене в этот же день.

Ранее сборная Германии стала обладательницей уникального достижения на чемпионатах Европы.