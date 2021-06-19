Жена футболиста Эриксена заявила, что ее муж в порядке

Супруга игрока миланского «Интера» и сборной Дании Кристиана Эриксена Сабрина Квист Йенсен рассказала о состоянии мужа после выписки из больницы и планах на ближайшее время.

«Крис в порядке. Теперь мы будем дома, нам просто нужно немного отдыха и спокойствия», — передает слова Сабрины La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что во второй день Евро-2020 игрок сборной Дании Кристиан Эриксен упал на газон во время матча группового этапа против Финляндии. Врачи оперативно вступили в дело и с помощью искусственного дыхания и непрямого массажа сердца сумели реанимировать футболиста. Матч между сборными Дании и Финляндии было решено продолжить. Затем стало известно, что Эриксену установили кардиостимулятор. Позже стало известно, что 18 июня футболист был выписан из госпиталя Копенгагена и вернулся домой.

Свой заключительный матч на групповом этапе сборная Дании сыграет со сборной России 21 июня в Копенгагене.

Ранее Кристиан Эриксен рассказал о самочувствии после выписки из больницы.