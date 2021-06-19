Бывший муж Бузовой Тарасов оценил скандальный эфир певицы с Губерниевым

Дмитрий Тарасов, бывший муж Ольги Бузовой, прокомментировал эфир певицы с журналистом Дмитрием Губерниевым, передает «Спорт-Экспресс».

«Норма ли пить коньяк по утрам? не буду это комментировать, но скажу кратко: обижаться там было не на что. Наверное, Ольга не поняла, что ей говорил Губерниев. Считаю, что ко многим вещам можно относиться с иронией», — сказал Тарасов.

Напомним, что Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор Дмитрий Губерниев, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее генеральный директор компании «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров прокомментировал скандальный эфир «Матч ТВ» с участием певицы Ольги Бузовой и комментатора Дмитрия Губерниева.