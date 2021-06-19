Бывший датский игрок «Зенита» поделился эмоциями от поездки в Махачкалу

Бывший футболист петербургского «Зенита» Микаэль Лумб рассказал об эмоциях, которые он испытал от поездки на выездной матч сине-бело-голубых против махачкалинского «Анжи», передает «Чемпионат.com».

«Мы прибыли в Махачкалу только в день игры, так как нам объяснили, что прилетать накануне небезопасно. В самой Махачкале кругом были охранники в масках, с оружием. Это был сюрприз, поскольку в Дании такого не встретишь», — сказал Лумб.

Лумб выступал за клуб с берегов Невы с 2010 по 2012 год. За «Зенит» он провел три матча. Сейчас он играет за датский «Хорсенс».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака заняли первое место, набрав 65 очков.

Ранее защитник сборной Хорватии и петербургского «Зенита» Деян Ловрен высказался о своем трансфере в стан сине-бело-голубых из «Ливерпуля».