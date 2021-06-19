Тренер ЦСКА назвал задачу на предстоящий сезон

Григорий Бабаян, вошедший в тренерский штаб ЦСКА, рассказал о задачах на предстоящий сезон, передает Sports.kz.

«Надеюсь, болельщики помнят, что не так давно команда выиграла Кубок УЕФА, и игроки клуба составляли костяк сборной России. Нашему тренерскому штабу предстоит решить амбициозную задачу — вернуть армейцев на утраченные позиции. Для меня приглашение в ЦСКА — это большой престиж», — сказал Бабаян.

По итогам прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 50 очков и занял шестое место в турнирной таблице первенства. Красно-синие впервые с 2001 года не смогли завоевать путевку в еврокубки.

Чемпионом России стал петербургский «Зенит». Серебряные медали выиграл московский «Спартак». Замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив».

Ранее генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход Ивицы Олича с поста главного тренера армейцев.