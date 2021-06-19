Главного тренера гандбольного клуба арестовали в Белоруссии

Константин Яковлев, являющийся главный тренер белорусского гандбольного клуба «Витязь-Леон», осужден на 15 суток, информирует Tribuna.com.

16 июня Яковлев вместе с другими спортсменами встречал в Барановичах журналиста издания Дмитрия Руто, вышедшего на свободу после 15 суток ареста.

Спортсмены после встречи журналиста передвигались на автомобиле, который остановили сотрудники ГАИ на трассе М1. Вскоре после этого появились силовики и произвели задержание Яковлева.

После двух дней рассмотрения дела обвинения тренеру были предъявлены по ч. 1 статьи 24.23 КоАП — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг полную отмену соревнований под своей эгидой в Белоруссии.

Предстоящие матчи национальной сборной и клубных соревнований УЕФА запланированы в Белоруссии.

В свою очередь, Лига чемпионов УЕФА по футзалу 2021 года, финал чемпионата УЕФА среди женщин до 19 лет 2021 года или Конгресс УЕФА 2021 года не состоятся в Белоруссии.