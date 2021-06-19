ЦСКА ответил на троллинг «Спартака» после матча Хорватия — Чехия
Медиаотдел московского ЦСКА ответил на шутку коллег из столичного «Спартака» после матча Хорватия — Чехия в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.
Красно-белые опубликовали фотографию полузащитника команды чеха Алекса Крала и полузащитника сборной Хорватии Николу Влашича из ЦСКА с подписью: Лучший иностранный полузащитник РПЛ и Никола Влашич».
В пресс-службе ЦСКА ответили на это шуткой, с отсылкой на слова Заремы Салиховой про то, что «Спартак» якобы мог подписать 16-летнего Килиана Мбаппе.
«Жалко, что рядом с Николой на фото нет 16-летнего Мбаппе», — написали армейцы в Twitter, сделав репост публикации «Спартака».
Встреча закончилась ничьей 1:1. Счет в матче открыл Патрик Шик. Он реализовал пенальти, который был назначен после того, как Деян Ловрен разбил Шику лицо внутри штрафной зоны. Мяч был забит на 37-й минуте.
22 июня чешская команда поспорит со сборной Англии за первое место в группе, а хорваты сыграют с Шотландией в этот же день.
Чемпионат Европы стартовал 11 июня и закончится 11 июля. Турнир проходит в 11 городах.
Чемпионат Европы — 2020. Группа D
Хорватия — Чехия — 1:1
Голы: 0:1 — Шик, 37; 1:1 — Перишич, 47.
Ранее сообщалось, что сборные Англии и Шотландии сыграли вничью на Евро-2020.
Best foreign RPL midfielder and Nikola Vlasic �� pic.twitter.com/qXtj4m8MzW— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) June 18, 2021