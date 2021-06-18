Бельгийский нападающий Лукаку надеется, что Дания обыграет Россию

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Дании.

«Я уважаю игроков. Они спасли моего друга, и то, что они сделали сегодня вечером, было впечатляющим. Они заслуживали большего. Теперь я надеюсь, что они смогут победить Россию, а мы сделаем все возможное, чтобы победить Финляндию», — цитирует Лукаку «Московский комсомолец».

Напомним, что во второй день Евро-2020 игрок сборной Дании Кристиан Эриксен упал на газон во время матча группового этапа против Финляндии. Врачи оперативно вступили в дело и с помощью искусственного дыхания и непрямого массажа сердца сумели реанимировать футболиста. Матч между сборными Дании и Финляндии было решено продолжить. Затем стало известно, что Эриксену установили кардиостимулятор.

Сборные России и Дании сыграют между собой 21 июня в Копенгагене.

Ранее Кристиан Эриксен рассказал о самочувствии после выписки из больницы.