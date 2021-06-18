Сборные Англии и Шотландии сыграли вничью на Евро-2020

Сборные Англии и Шотландии не смогли выявить победителя, сыграв в нулевую ничью на лондонском стадионе «Уэмбли». Эта игра стала сотой между соперниками в официальных турнирах.

Команды встречались в рамках второго тура чемпионата Европы по футболу — 2020.

Сборная Англии владела мячом 60% времени.

Англичане нанесли девять ударов, из которых только один пришелся в створ, а шотландцы 11 раз били по воротам и также попали по воротам лишь один раз.

22 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне англичане сыграют со сборной Чехии, а шотландская команда в этот же день проведет встречу со сборной Хорватии на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

Чемпионат Европы стартовал 11 июня и закончится 11 июля. Турнир проходит в 11 городах.

Таким образом, англичане набрали четыре очка и занимают вторую строчку в таблице группы D, а шотландцы идут на последнем месте, имея в активе один балл.

Чемпионат Европы — 2020. Группа D

Англия — Шотландия — 0:0

Ранее сборные Хорватии и Чехии не выявили победителя, сыграв вничью (1:1) в матче чемпионата Европы по футболу — 2020.