Экс-футболист Деменко высказался по поводу переноса финального матча Евро-2020 из Лондона в Будапешт

Бывший футболист «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» Максима Деменко поделился мнением по поводу переноса финального матча Евро-2020 из Лондона в Будапешт.

«Конечно, все может быть. Сейчас пандемия, все это связано, может, тоже смотрели на количество заболевших. Будем надеяться, что ничего не изменят, хотя да, писали, что будет в Будапеште, а не в Лондоне. Вообще сейчас все может быть, конечно.

Ну мы же прекрасно понимаем, для чего все это. Проведение самого матча – это уже престиж в любом случае для того же Будапешта. Но, к тому же, где гарантия, что УЕФА, к примеру, не рассмотрит ситуацию, где вместо Лондона игры примет Санкт-Петербург. Думаю, никто же не откажется от проведения финала чемпионата Европы там. Это и финансовая составляющая, и окупаемость по билетам. У Лондона прерогатива, конечно, но неизвестно, что может произойти с коронавирусом», — сказал Деменко «Гезете.Ru».

Напомним, финальный матч Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт, так как Великобритании не готова предоставить гарантий на большую заполненность стадиона болельщиками из-за коронавирусных ограничений. В то же время в Венгрии готовы заполнить 100% мест на стадионе.

Ранее Вячеслав Колосков высказался по поводу заполняемости стадионов в разных странах на Евро-2020.