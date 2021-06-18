Селюк: если коррупцию в сборной Украины докажут, Зинченко дисквалифицируют

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк дал комментарий по поводу появившейся в СМИ информации о том, что игрок сборной Украины Александр Зинченко выступал на Евро-2016 благодаря коррупции.

«Я говорил об этом еще раньше. К сожалению, «Уфа» грязным образом украла в свое время Зинченко у «Шахтера». Агенты взвинтили требования после выступления в юношеской Лиге чемпионов за молодежку «Шахтера», и он ушел. «Уфа» в 2014 году поступила не совсем корректно, воспользовавшись ситуацией и украв его у «Шахтера», а впоследствии переведя в «Сити», — сказал Селюк «Газете.Ru».

«Как мы видим, это изначально было сделано грязно, а сегодня выявляются еще и новые подробности. Считаю, что если тренер Украины берет деньги, выпуская футболиста, то его должны привлечь к уголовной ответственности. Хотя не думаю, что за него платили $1 тыс. за игровую минуту — скорее всего, была фиксированная сумма. Сборная проиграла все матчи. Если это будет доказано, Зинченко должна будет ждать дисквалификация», — заявил Селюк.

Напомним, спортивный журналист Андрей Сенькив заявил, что полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко выступал за национальную команду на чемпионате Европы 2016 года на коррупционной основе. Сенькив отметил, что за каждую минуту Зинченко на поле тренерский штаб сборной Украины получал по $1 тыс.

Ранее бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко отреагировал на коррупционный скандал из-за Зинченко.