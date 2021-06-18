Жулин заявил, что футболист сборной России Головин мог бы стать неплохим фигуристом

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением по поводу перспектив российских футболистов в роли фигуристов.

«Сложный вопрос. Дзюба мог бы быть хорошим парником, и то он слишком высокий. Думаю, Головин бы неплохо смотрелся на льду.

Что касается бывших игроков, то на коньках хорошо стоял Александр Мостовой, хоть и постоянно падал через зубец. Дмитрий Сычев, Роман Широков. Все, кто неплохо играет в хоккей, могли бы попробовать себя в шоу, подобном «Ледниковому периоду», – считает Жулин.

Также Жулин заявил, что есть и фигуристы, которые успешно занимаются другими видами спорта.

«В футбол потрясающе играют Евгений Плющенко, тренер Сергей Давыдов. Они действительно на хорошем уровне», — передает слова тренера RT.

Напомним, сборная России одолела команду Финляндии на чемпионате Европы — 2020 со счетом 1:0 и поднялась на второе место в группе B. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

Следующую встречу россияне проведут 21 июня в Копенгагене против сборной Дании. Начало матча в 22:00 по московскому времени.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не видит за счет чего Россия может обыграть Данию.