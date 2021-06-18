Экс-президент «Спартака» не видит за счет чего Россия может обыграть Данию

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча Евро-2020 между сборными России и Дании.

«Самое ужасное, что нас устраивает даже поражение с разницей не больше, чем в один мяч, если забьем хотя бы один гол. Это может сыграть со сборной злую шутку. Футболисты будут играть с мыслью, что можно уступить с минимальным счетом. Такое приводит к тому, что разница будет в два мяча. Объективно, я не вижу, за счет чего мы могли бы победить или сыграть более успешно», — считает бывший руководитель клуба.

Червиченко считает, что у сборной России медленное нападение, что может сыграть злую шутку в матче с быстрой и надежной защитой датчан.

Также экс-президент «Спартака» заявил, что не понимает по какому принципу главный тренер сборной России Черчесов формирует нападение.

«Не вижу ситуации, в которой мы имели бы равные шансы с датчанами. Сборной России больше нужно надеяться на бога, вдруг повезет. Если будут бить, не попадать, но с какого-то отскока вдруг залетит. А дальше встанем около ворот и будем отбиваться», — передает слова Червиченко «Чемпионат».

Ранее Червиченко раскритиковал акцию в поддержку Эриксена.