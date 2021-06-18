УЕФА имеет альтернативный план проведения финала Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на информацию о возможном переносе финала чемпионате Европы — 2020 из Лондона в Будапешт.

«Мы уверены в том, что финальная неделя чемпионата Европы пройдет в Лондоне, хотя всегда существует план действий в непредвиденных ситуациях», — приводит слова представителя УЕФА РИА «Новости».

В организации заявили, что вместимость лондонского стадиона «Уэмбли» будет увеличена к матчам плей-офф как минимум до 50%.

«В данный момент с местными властями обсуждается вопрос допуска болельщиков команд-участниц на матчи при строгом соблюдении правил тестирования и пребывания в «пузыре», — добавили в УЕФА.

Финальная встреча Евро-2020 должна состояться на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 11 июня.

Ранее сообщалось, что причины возможного переноса связаны с тем, что Англия не сможет предоставить гарантий на большую заполненность стадиона болельщиками из-за коронавируса. При этом арена в столице Венгрии готова принимать 100%.