Талисман Евро-2020 показал Черчесову, как нужно открывать бутылки

Талисман чемпионата Европы — 2020 по имени Скиллзи пошутил над главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

В Twitter Евро-2020 в Санкт-Петербурге опубликовано видео, на котором специалист открыл бутылку колы, используя для этого другую бутылку. Скиллзи показал, что бутылку легче открывать с помощью открывашки.

В видео пародируют манеру итальянского тиктокера Хаби Лейма, который высмеивает «лайфхаки», усложняющие решение задач.

На чемпионате Европы — 2020 большое внимание привлекло отношение футболистов и тренеров к напиткам, производители которых являются спонсорами турнира.

Роналду на пресс-конференции перед матчем с Венгрией просто отодвинул от себя две бутылки газированного напитка, являющегося спонсором Евро-2020. УЕФА решил не наказывать игрока, однако вскоре лидер сборной Франции Поль Погба и вовсе убрал под стол бутылку со спонсорским пивом. Позже полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли, который был признан лучшим игроком матча против Швейцарии (3:0), на пресс-конференции отодвинул в сторону бутылки Coca-Cola и поставил перед собой воду.

Ранее в УЕФА потребовали от футболистов не трогать бутылки спонсоров на пресс-конференциях.