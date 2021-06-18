Вратарь «Тампы» Василевский установил рекорд по победам российских вратарей в Кубке Стэнли

В ночь на 18 июня «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче 1/2 финала Кубка Стэнли.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голкипер «молний» Андрей Василевский, который отбил 27 из 28 бросков, одержал 43 победу за карьеру в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), что является рекордом среди российских вратарей. Василевский побил достижение Евгения Набокова, который побеждал в 42 матчах.

В игре с «островитянами» отличились Янни Гурд и Брэйден Пойнт. За проигравшую команду шайбу забросил Кэл Клаттербак.

В серии до четырех побед со счетом 2:1.

Кубок Стэнли. 1/2 финала. 3-й матч

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтинг» — 1:2

0:1 — Янни Гурд (Блейк Коулман, Эрик Чернак) — 10:05

1:1 — Кэл Клаттербак (Мэтт Мартин, Кейси Сизикас) — 37:01

1:2 — Брейден Пойнт (Виктор Хедман, Никита Кучеров) — 39:42.

Ранее игрок «Тампы» Никита Кучеров вышел четвертое место в списке самых результативных россиян в Кубке Стэнли.