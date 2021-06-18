Экс-игрок сборной России ответил на вопрос, чем россияне круче американцев

Экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Торбинский, проживающий сейчас в Майами, ответил на вопрос, чем россияне круче американцев.

«Это вообще разные люди, разные страны. Я не могу сказать плохо или хорошо, но к этому надо просто привыкнуть. Некоторые моменты меня до сих пор раздражают», — сказал Торбинский на YouTube-канале «Красава».

Летом 2019-го Торбинский вместе с семьей окончательно переехал в Майами. Сам футболист рассказал, что окончательно решил по окончании карьеры жить в США еще в 2017 году, а само желание постепенно формировалось начиная с 2011 года, когда футболист познакомился с хоккеистом Ильей Ковальчуком, который выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Сейчас Торбинский тренирует молодежную команду «Майами Юнайтед».

Ранее экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Торбинский раскритиковал жизнь в США.